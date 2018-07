Slutt på kolonnekøyring

I går kveld blei det slutt på kolonnekøyring i Innfjordtunnelen i Rauma. I over to år har Vegvesenet drive utbetringsarbeid i den 6,5 kilometer lange tunnelen. Prosjektleiar Hallgeir Brudeseth kunne i går kveld dele ut bollar og kaffi til dei som køyrde kolonnen for siste gang. – Arbeidet har tatt tid, men heldigvis ser det ut som om folk synest det har gått bra, seier Brudeseth.