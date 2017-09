Fikk sleng i Innfjordtunnelen

Et vogntog fra Bring mistet deler av lasten i veibanen etter at føreren fikk sleng på grunn av glatt veibane i Innfjordetunnelen fredag morgen. I følge tips er det svært glatt på stedet. Vegvesenet melder at tunnelen er åpen og at det kjører ledebil