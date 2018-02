Slått ut i prologen

Isak Pedersen fra Vågstranda i Rauma kom seg ikke videre fra prologen under sprint-øvelsen i OL. Pedersen har islandsk mor, og representerer derfor Island under lekene. Før mesterskapet sa Pedersen til Åndalsnes Avis at han hadde ambisjoner om å nå kvartfinalen, men det klarte han altså ikke