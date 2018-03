Skred ved Fingeren

Skiløparar skal ha utløyst eit skred ved Fingeren i Ørsta måndag. Sunnmørsposten skriv at ifølge regobs.no skal to personar ha blitt dratt med av skredet, men ingen blei begravd eller skadde. Ein person skal ha mista ei ski. Til avisa stadfestar operasjonsleiar John Bratland i politiet at skredet blei varsla og sjekka ut.