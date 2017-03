Skifest i Isfjorden i helga

Konkurransen hadde start og mål ved skytterbanen i Isfjorden. Og det stilte 103 deltakere til start.

– Det er utrolig artig at så mange kommer for å delta og vi fikk gode tilbakemeldinger fra både løpere, frivillige og publikum, sier løypesjef Ola Hovdenak i Romsdal Randonee-klubb.

– En kraftprøve

Randoneeklubben opplyser at det var skredfare i nærheten av løypa i tiden forut for konkurransen. Bare noen dager før de 103 deltakerne kastet seg ut i løypene ble løypa lagt om. Men fortsatt var løypa 20 kilometer og strekte seg over 2000 høydemeter. Dermed ble dette en skikkelig kraftprøve.

Deltakerne gikk først nesten på toppen av Galtåtind, ned til Loftskardsetra, 2 ganger opp til Skarven hvor de avsluttet den siste og fjerde stigninga opp til Steinberget. Derfra var det kjapp nedkjøring til skytterbanen og i mål.

Dynafit Romsdal Rando ble organisert i tre klasser: «Touring» uten tid og «Speed» og «Race» med tid.

02 Vinnere damer Dynafit Romsdal Rando 2017, Ida Nilsson i midten, Malene Haukøy til venstre og Hildegun Gjertrud Hovdenak til høyre Foto: Daniel Kvalvik

Verdens beste

Det var løpere helt i verdenstoppen som deltok i Isfjorden i helga. Den mest meriterte randoneeutøveren i verden, spanjolen Kilian Jornet stilte til start. Han kom først i mål på tiden 1 time, 48 minutter og 59 sekunder.

– Det er fantastisk hva de får til her i Isfjorden, sa Kilian etter målgang. Kilian har flyttet til Måndalen i Romsdal sammen med Emelie Forsberg som også er i verdenstoppen. I dag måtte hun bryte etter å ha deltatt i et beinhardt renn for kort tid siden.

Ida Nilsson ble første dame i mål på tiden 2:21:37. Svenske Nilsson er i verdenstoppen i ultrarace og skyrace.

Beste norske

Beste nordmann ble Glenn Tore Løland fra Sauda på 2. plass på tiden 2:02:52. Han er på landslaget i randonee, og er godt fornøyd med både tiden og løypa.

– At jeg blir slått av Kilian med 13–14 minutter er mye, men nivået er ekstremt høyt ute i Europa, sier Løland.

På tredjeplass kom lokale Jøran Grøvdal på tiden 2:08:30. Med det vant Isfjordingen veteranklassen, og kun slått av verdensener Kilian og landslagets Glenn Tore Løland.

Beste norske kvinne ble i dag Malene Haukøy fra Høyanger på 2. plass på tiden 2:24:06 og tredjeplassen gikk til Hildegunn Gjertrud Hovdenak på tiden 2:31:52.