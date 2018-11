Skal kjempe videre for Raumabanen

Raumaordfører Lars Olav Hustad (H) og jernbanepolitiker Arne Steffen Lillehagen (V) reiser i dag til Oslo for å kjempe videre for godstrafikken på Raumabanen. Det melder Åndalsnes avis. De skal blant annet møte statssekretær Anders B. Werp i Samferdselsdepartementet, leder Helge Orten i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget og godstogselskapet CargoNet. Hustad håper at CargoNet igjen vil se på mulighetene for å operere godstrafikken på Raumabanen, og dermed overta godstoget etter Green Cargo, skriver avisen.