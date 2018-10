Skal jobbe med Jan-Erik Larsen

NRK-profilen Dan Børge Akerø har innledet et samarbeid med PR-byrået Kruse Larsen, som har hovedkontor i Kristiansund. Det melder Tidens Krav. Akerø skal blant annet bidra som foredragsholder, konferanseleder, inspirator. – Vi er glade for at Dan Børge ønsker å samarbeide med oss når han ikke lenger er knyttet til NRK på fast basis, sier daglig leder i Kruse Larsen, Jan-Erik Larsen i pressemeldingen.