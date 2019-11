Skal ha vore ei tidlegare ulykke

Trafikkulykka i nærleiken av Øksendalsøra i Sunndal skal vere snakk om ei ulykke som skal ha skjedd ved 05.30 i dag, og føraren av bilen skal ha forklart at han ikkje var skada. – Rundt klokka åtte har også nokon andre ringt å meldt frå om at ein bil har køyrd av vegen, men dette skal vere same bil som køyrde av vegen i dag tidleg, seier Roar Fylling i politiet. Bilen er no fjerna frå vegen.