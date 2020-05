Sjåfør manglet førerkort

To kvinner omkom i ei trafikkulykke på Kvivsvegen i oktober. Politiadvokat Lena Katrin Romestrand bekrefter til Sunnmørsposten at en av førerne som var involvert i dødsulykken i høst ikke hadde førerkort. Om mangelen på førerkort hadde noe å si for årsaken til ulykken er uvisst.