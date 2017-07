Sier opp søppelavtale

Renovasjonsselskapet i Romsdal, RiR, har sagt opp avtalen med selskapet RenoNorden. Selskapet står i fare for å gå konkurs, og RiR tar nå over avfallshåndteringen selv. RiR oppretter også et eget selskap som fra 1. september overtar biler og mannskap fra RenoNorden. Rir har ansvaret for avfallshåndtering i sju kommuner.