Ser fremover

Etter at Karoline Bjerkeli Grøvdal brøt 5000 meteren onsdag, offentliggjorde hun at hun skroter 3000 meter hinder neste sesong. Men hun satser videre på flatt. – Jeg er ferdig med grininga nå. Jeg er skuffa, men realistisk i dag. Jeg hadde en mistanke om at det ikke føltes bra. Jeg gravde meg veldig ned på hinder, og må bare reise meg og se fremover, sier Grøvdal.