Seier til Molde

Molde knuste HamKam 0-4 på Briskeby. Det var en jevnspilt første omgang uten de altfor store sjansene, bortsett fra selvmålet til HamKams Bjarnason. Etter hvilen raknet det for HamKam som slapp inn tre mål på under ti minutter. Moldes mål var det Magnus Wollf Eikrem, Kristian Eriksen og Sivert Mannsverk som stod for.