Seier til Molde

Molde slo HamKam 0-1 på Briskeby i andre serierunde i Eliteserien. Anders Hagelskjær sørget for kampens eneste mål like før pause. Molde har fått en solid start på sesongen og tok tilbake tabelltoppen fra Bodø/Glimt. I fjor hadde Molde ennå ikke vunnet en eneste kamp etter to serierunder.