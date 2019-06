Seier ja til å spare 60 millionar

Eit fleirtal i formannskapet i Kristiansund går inn for Spareprosjektet 2020-2022, melder Tidens Krav. Kommunen driv for 100 millionar meir enn det dei har råd til. Prosjektet legg opp til å redusere med 100 årsverk, og inneber ei innstramming på over 60 millionar. Saka skal opp i bystyret neste veke.