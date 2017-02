Sa ja til bypakken i Ålesund

I kveld behandlet bystyret i Ålesund saken om bypakke for fjerde gang og det ble en frisk debatt. Stemmetallet ble det samme som sist gang saken var oppe i bystyret, altså 25 mot 24 stemmer.

Hele bypakken er et stort samferdselsprosjekt som tidligere er prisberegnet til nesten tre milliarder kroner. Da skal det komme på plass både miljøtiltak og utbygging av vegnettet for biler, busser, syklister og fotgjengere.

Ålesundlisten og Frp foreslo tidlig på vegner av mindretallet i bystyret å utsette saken.

– Alle må bli hørt, både bydelsutvalg og andre organisasjoner som er bekymret for trafikksikkerhet, fotgjengere og syklister, sa Hans Kjetil Knutsen. Utsettelsesforslaget ble nedstemt.

Hans Kjetil Knutsen (Ålesundslisten) ville utsette saken, slik at bydelsutvalgene fikk si sitt. Det ble nedstemt. Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

Rammer skolegrensene

En del av finansieringen skal sikres med bompenger og det er dette som skaper strid i de ulike bydelene og mellom partigruppene i bystyret. Planen er å opprette tre såkalte bomsnitt. Det mest omstridte skal nå etter planen ligge øst for Ysteneset og i området Volsdalen-Klipra. Tidligere var det plassert i sentrum.

Varaordfører Tor Johan Øvstebø (KrF) sa at bypakken slik den foreligger er et gjennomarbeidet kompromiss. Han mener at alle får nytte av tiltakene selv om de ikke ferdes der daglig. KrF ser at foreldre med barn i flere aktiviteter blir hardere rammet enn andre, og foreslo at bomsnittene skal være størst mulig i samsvar med skolekretsene. I Volsdalen blir skolekretsen delt i to, skriver Sunnmørsposten. (krever innlogging)

Arbeiderpartiet foreslo å vurdere justering av bomsnittet slik at det passer med skolegrensene, og fikk flertall.

Tore Johan Øvstebø( Krf) mener at bomsnittene må samsvare med skolegrensene.

Forstår ikke hastverket

De som kjører gjennom bomsnittene skal ha et månedstak på 60 betalende passeringer i måneden. Dette betyr at for de med passeringsbrikke koster det maksimalt 960 kroner i måneden.

Frps Geir Stenseth forstod ikke hastverket flertallet vil ha. Frp mente at det var best å vente med saken til etter at Nasjonal Transportplan er lagt fram, der det blir det bestemt hvor stor del staten skal ta av bypakken. Det er forventet en finansiering på 450 millioner gjennom NTP.

Mange meninger om bomsnitt

Det var mange på talerlisten torsdag kveld og stor diskusjon om bomsnitt. Edvard Devold fra Høyre forslo bomsnitt også i Taftasundet. Partiet mener det utjevner belastningene i bydelene, spesielt når det er tak på 60 passeringer i måneden. Bomsnitt på Taftasundet reduserer omkjøring om Ellingsøya, tror de. Høyre ville også ha et snitt ved Rådhuset i Ålesund. Forslaget om to ekstra bomsnitt ble nedstemt.

Ålesundslisten sitt forslag om å ta inn Brosundtunnel i bypakken ble det heller ikke flertall for.