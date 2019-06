Sa ja til bypakke i Ålesund

Eit flertall i fylkestinget sa ja til en bypakke i Ålesund i ettermiddag. Vedtaket ble gjort mot stemmene til Frp, Sunnmørslista, Nordmørslista og en uavhengig representant. Et tilleggsforslag fra Høyre om å ta inn Brosundtunnelen i bypakken ble nedtstemt. Et forslag om Borgundfjordtunnelen ble også nedstemt. Ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap) i Ålesund sier hun er svært glad for vedtaket fylkestinget har gjort.