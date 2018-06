Ruskøyring i Ålesund

Etter melding frå publikum blei eit køyretøy stoppa i Volsdalen i Ålesund i natt. Føraren var påverka av alkohol. Vedkomande blei fråtatt førarkortet og er meldt for forholdet. Omlag samtidig stoppa UP ein bilførar på Blindheim i Ålesund. Her går mistanken på bruk av cannabis og køyring i rus. Også her blei førarkortet inndratt og føraren meldt.