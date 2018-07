– Jeg går med en konstant forkjølelse fra april til september. Nesen min er tett hele tiden, mens øynene hovner opp og renner, forteller Emma Medina Welle fra Ørsta.

Hun har alle former for pollenallergi, noe hun har hatt helt siden hun var liten. Av de ulike allergenene, er det gresspollen hun reagerer mest på.

Merker en betydelig forskjell

Når Emma fortsatt bodde hjemme og foreldrene hadde vanlig gressklipper, kunne hun så vidt bevege seg utenfor døren når det var fint vær.

– Gressklipping er ganske væravhengig. Når det først er fint vær, så begynner alle å klippe gresset. Hvis de da klipper med vanlig gressklipper kan ikke Emma være ute, utdyper faren til Emma, Patricio Medina.

FORNØYD: Patricio Medina er glad for at han investerte i en robotgressklipper. Nå kan endelig datteren komme på besøk selv når gresset er nyklipt. Foto: Silje-Lisette Tennøy / NRK

Familien til Emma, og nesten alle naboene deres, har gått til anskaffelse av robotgressklipper for en stund siden. Det uten å vite at det skulle vise seg å være et mer allergivennlig alternativ enn en vanlig gressklipper.

– Jeg merker stor forskjell. Nå kan jeg komme på besøk og være hos foreldrene mine hele tiden, og faktisk være ute i gresset, forteller Emma.

Det er nemlig hvis plenen er klipt med en vanlig gressklipper at hun reagerer mest på gresspollen, og da merker hun det med en gang.

– Bruk robotgressklipperen med måte

Norges Astma- og Allergiforbund understreker at hvis gresset klippes ofte, vokser det ikke høyt nok opp til å kunne blomstre. Det betyr at færre gressallergener frigjøres, noe som er positivt for gresspollenallergikere.

FORNUFTIG BRUK: Hallvard Ramfjord, Seniorrådgiver i Norges Astma- og Allergiforbund, oppfordrer til fornuftig bruk av robotgressklippere. Foto: Per Harald Olsen

Men det er likevel ikke bare positivt å bruke en robotgressklipper, konstanterer seniorrådgiver i Norges Astma- og Allergiforbund, Hallvard Ramfjord.

– Med en klipper som går hele tiden er allergenene i lufta så lenge som den klipper. Gresset frigir ikke bare pollen når det blomstrer, men også når det klippes, sier han.

Ramfjord oppfordrer derfor til fornuftig bruk når det gjelder robotklippere.

– Det må jo tåles at gresset vokser en tomme eller noe sånt, disse robotgressklipperne trenger ikke å klippe i tide og utide, sier Hallvard Ramfjord.

– Slipper å føle meg som en zombie

MINDRE PLAGET: Emma Medina Welle bruker medisinene sine mindre etter at foreldrene gikk til anskaffelse av robotgressklipper. Foto: Silje-Lisette Tennøy / NRK

Emma mener at det er robotgressklipperens fortjeneste at hun oftere kan droppe allergimedisinene. Medisinene hun tar for å holde allergien i sjakk fører til at hun blir slapp og trøtt, og hun prøver derfor å la være å bruke dem.

– Jeg bruker dem bare hvis plagene er skikkelig ille. De skal egentlig tas hver dag, men da går jeg rundt å føler meg som en zombie og det orker jeg ikke, konstaterer hun.