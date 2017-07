Remøy Havfiske A/S skal vurdere å anke bota de har fått fra russiske myndigheter. Det sier rederiets advokat Richard Bjerk.

Onsdag ble det kjent at Russland krever 30 millioner kroner fra rederiet og kapteinen etter at reketråleren «Remøy» ble arrestert og lå i arrest i Murmansk 24 dager i mai.

Helt uvirkelig

Styreleder Olav Remøy i Remøy Havfiske A/S sier det er uvirkelig å få ei bot på nesten 30 millioner kroner.

Ein glipp fra fiskeridirektoratet der de glemte å fylle ut et skjema rett, gjorde at russiske myndigheter mente at «Remøy» drev ulovlig fiske.

Olav Remøy mener domsslutningen er feil.

– Dette burde ikke være en sak vi skulle stått oppi i det hele tatt, sier Remøy.

Får ikke fiske det vi har betalt for

«Remøy» fisket på den norske rekekvoten i russisk farvann da båten ble arrestert. Norge har betalt for dette, men nå sier Olav Remøy at han ikke tror mange er så lystne på å fiske, når de ser hva som kan skje.

– Jeg tror ikke det er så mange som er så lystne på det akkurat nå, sier styrelederen.

Skal vurdere anke

Advokat Richard Bjerk i advokatfirmaet Wikborg og Rein sier de skal vurdere å anke rekordbota Foto: Wikborg Rein

Advokat Richard Bjerk hos advokatene Wikborg & Rein i Bergen representerer rederiet. Han mener saken skulle vært løst mellom norske og russiske fiskerimyndigheter.

– Saken har fått helt uante konsekvenser og nå ser både våre russiske kollegaer og vi på dette sier Bjerk, som ikke utelukker at hele saken blir anket.