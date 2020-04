Relling og Siesta-stolen

I dag er det 100 år sidan pioneren og nestoren blant norske møbeldesignarar blei født; Ingmar Relling frå Sykkylven. Relling er mest kjent for Siesta-stolen som er produsert i meir enn 800.000 eksemplar over heile verda, først ved Vestlandske Møbelfabrikk i Sykkylven og siste åra ved LK Hjelle. Relling blei ein pioner for den norske møbeleksporten, seier møbelhistorikar Eldar Høidal.

Sjå møbeldokumentar frå 1988 med Ingmar Relling her.