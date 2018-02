Rekord for alpinistene

OL i Pyeongchang har vært et eventyr for de norske alpinistene. Alle tidligere medaljefangster er overgått. Hjemme-OL på Lillehammer i 1994 ga fem medaljer – to gull, én sølv, to bronse. Det var har vært rekorden helt fram til nå. Den store forskjellen er at også kvinnene denne gangen har bidratt til medaljefangsten. Ragnhild Mowinckels sølv i storslalåm var den første norske OL-medaljen i alpint for kvinner siden Laila Schou Nilsen tok bronse i kombinasjonen i 1936. I utfor ble det i tillegg nytt Mowinckel-sølv.