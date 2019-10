Reagerer på skvising av Frp

Anders Riise (H) ble valgt til leder for utbyggingsutvalget for bygg- og vegsaker under fylkestinget i dag. Frank Sve (Frp) ble fremmet som motkandidat, men Riise fikk flertall. Sve reagerer sterkt på at det største opposisjonspartiet ikke fikk lederen i utvalget og mener Frp har vært utsatt for et skittent spill.