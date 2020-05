Protestar også i dag

Også i dag har vindkraftaksjonistane på Haramsøya vist sin motstand. Dei har mellom anna demonstrert på ferjekaia på Haramsøya og prøvd å hindre trafikken, fortel politibetjent Erik Knutsen. Politiet er på plass for å følgje situasjonen. – Vi er opptatt av å ha ein god dialog med demonstrantane. Det er mykje frustrasjon og kjensler og vi veit at dette er ei fanesak for veldig mange her ute. Men alt i alt oppfører folk seg bra, seier Knutsen. I dag har det kome fem bilar med utstyr til det planlagde vindkraftanlegget på øya. Utbyggar Zephyr meiner dette er ulovlege aksjonar.