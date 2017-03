Den ferske boligprisprognosen legges fram onsdag av Samfunnsøkonomisk analyse og Norges Eiendomsmeglerforbund, melder Dagens Næringsliv. I snitt ser de for seg en økning på 22,8 prosent i boligprisene for Norge fra 2016. Justert for prisøkningen hittil i 2017, vil snittprisene øke med totalt 16 prosent fra i dag til i 2020. Det ligger uansett langt over analysen fra Statistisk sentralbyrå (SSB), som venter prisfall på landsplan i 2019 og 2020, ser for seg økning totalt på 3,3 prosent i fireårsperioden.

– Det rekordlave rentenivået er bakgrunnen for at vi forventer videre boligprisoppgang i prognoseperioden, sier daglig leder og fagsjef Rolf Røtnes i Samfunnsøkonomisk analyse.

Analysen anslår at boligbyggingen på landsplan øker til 41.000 boliger i 2018, i så fall den høyeste boligbyggingen siden 1982.

– Vi tror prisveksten demper seg, men vi tror ikke på bråstopp i boligprisene i overmorgen, sier Røtnes.