Pris til Gulstripeaksjonen

Fylkestrafikktryggingsutvalet i Møre og Romsdal har tildelt Trafikktryggingsprisen 2019 til Gulstripeaksjonen for arbeidet med E39 Betna-Stormyra. Aksjonen starta i 2017 blant ildsjelar og bebuarar i Halsa og Hemne kommune. For å sette fokus på utryggheita og på den 26 km lange strekka med europaveg som var for smal til å ha gulstripe, vart det strikka gulstripe av denne engasjerte aksjonsgruppa. – Gruppa har kombinert humoristisk kampanje og alvor og det gav resultat, står det i I grunngjevinga. I samband med statsbudsjettet i 2019 vart det gitt ei oppstartsløyving.