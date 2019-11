Positiv utvikling

Lodve Solholm i aksjonsgruppa «Giftfritt Nesset» er nøgd med at utvalet som har sett på kvar det skal etablerast eit nytt deponi for farleg avfall, no peikar på fleire alternativ. – Dette er veldig positivt, no håper eg kommunestyret i nye Molde også går i mot planane på Raudsand, seier Solholm.