Politiet undersøker skredområdet

Politiet er nå ved skredet i Fladalen i Ørsta. Det er et populært turområde og politiet jobber med å kartlegge og komme i kontakt med folk som har vært i området i ettermiddag. De har kommet i kontakt med eierne til bilene som bar parkert i nærheten. – I tillegg har vi vært i kontakt med personer som har vært eller befinner seg i området. Så langt er det ikke mistanke om at noen er tatt, forteller operasjonsleder Tor Andre Gram Franck. Ambulansehelikopter og redningshunder settes inn for å være på den sikre siden.