Politiet har oppretta ei sak og starta ei etterforsking etter ei valdshending i samband med helgas fotballkamp mellom Molde og Rosenborg. Hendinga skal ha skjedd på gata i Molde.

Ein video viser ein person som blir sparka ned av ein annan som kjem springande mot han.

– Det er snakk om minst ein gjerningsperson og minst ein person som er utsett for vald, seier Mona Kvernberg, som er seksjonsleiar for etterretning, førebygging og etterforsking ved Molde politistasjon.

– Slik vil vi ikkje ha det

Per no har ingen status som sikta i samband med saka, men politiet har starta ei etterforsking.

– Politiet si oppgåve er å objektivt sjå på bevismateriala i saka, men vi ser alvorleg på hendinga og at det skjedde på ein offentleg stad. Slik vil vi ikkje ha det i Molde by, seier Kvernberg.

Mona Kvernberg, seksjonsleiar for etterretning, førebygging og etterforsking ved Molde politistasjon. Ho seier at politiet har oppretta ei sak i etterkant av ei valdshending i Molde i helga. Foto: Mari Aandahl Kippernes / NRK

Ho seier vidare at dei er i ein innleiande fase og det står att fleire avhøyr og taktiske og tekniske etterforskingsskritt i saka.

– Kan dei involverte knytast til supporterklubbane til Molde og Rosenborg?

– Det er noko vi vil søke å opplyse gjennom etterforskinga, men dei opplysingane politiet har fått tilseier at gjerningspersonen har tilknyting til RBK, seier Kvernberg.

Ifølge seksjonsleiaren er det for tidleg å seie noko om valden var uprovosert eller om det var ei foranledninga til hendinga.

– Det er noko av det vi håper at vil finne ut av gjennom etterforskinga, seier Kvernberg.

Fleire hendingar

Før det såkalla «hatoppgjeret» mellom Molde og Rosenborg laurdag var det fleire valdshendingar.

Leiarane av supporterklubbane til både Molde og Rosenborg seier dei tek avstand frå slike hendingar.

Ronny Stamsvik, er leiar av Moldes supporterklubb Tornekrattet. Han var sjølv på kampen.

– Sjølve ramma på kampen var bra, med fullsett stadion og god stemning. Det er nok enkeltpersonar som øydelegg for mange andre. Vi synest ikkje noko om det. Uavhengig av kva som skjer før, så meiner vi at dette er uakseptabel oppførsel, seier han.

Leiar av Kjernen, Bjørn Skar. Foto: Trond Odin Myhre Johansen / NRK

Leiar i Rosenborg sin supporterklubb Kjernen, Bjørn Skar, seier at dei tek avstand frå alle episodar som måtte oppstå mellom supporterar i samband med fotballkampar.

– Her må supporterar, klubbar og politi jobbe betre saman for å forhindre at det skjer igjen. Dei få som er ute etter å lage bråk må ikkje få øydelegge for det store fleirtalet som har fotballkampen som sitt hovudfokus.

– Om det viser seg at vedkomande som står bak hendinga er medlem av Kjernen, vil det medføre eksklusjon i samsvar med Kjernen sine vedtekter, legg han til.