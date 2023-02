Personen som politiet har arrestert skal vere ein sentral aktør i phishingmiljøet. Det melder Oslo politidistrikt i ei pressemelding.

Phishing er ein form for kriminalitet som har til hensikt å lure sensitiv informasjon ut av fornærma ved å opparbeide seg eit tillitsforhold.

Oslo politidistrikt har etterforska eit internasjonalt phishingmiljø som knytt seg til kriminelle nettverk i Noreg. Det er i samband med denne etterforskinga at dei no har arrestert ein person.

Mann i 20-åra sikta

Den sikta er ein mann i 20-åra. Han er sikta for grovt bedrageri og grov kvitvasking.

Politiet opplyser at det kriminelle nettverket har kome i kontakt med fornærma på telefon og lèt som om dei har vore frå politiet.

Den fornærma er ei kvinne i 70-åra busett i Ålesund.

Det kriminelle nettverket har bedd om kontoopplysningane hennar og BankID for å overføre pengar frå kontoen hennar, opplyser politiet i ei pressemelding.

– Politiet ser alvorleg på denne type bedrageri og at kriminelle nettverk gir seg ut for å vere frå politiet. Politiet vil aldri ringe og be om kontoopplysningar eller bank-ID på telefon, seier påtaleansvarleg Fredrik Reinertsen.

Blir framstilt i dag

Politiet opplyser at etterforskinga er i ei tidleg fase. Dei utelukkar difor ikkje at fleire kan bli arrestert i tida framover.

Den sikta blir framstilt i Oslo tingrett i dag klokka 14.00.