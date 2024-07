Saken oppsummert Nordmenn tar ofte med seg store verdier på ferie, noe som gjør de til attraktive mål for kriminelle.

Forsikringsselskap får inn skademeldinger på over 400 millioner kroner årlig på grunn av tyveri.

Reiselivsekspert Odd Roar Lange advarer mot å ta med dyre verdier og oppfordrer folk til å være mer forsiktige.

Sigmund Clementz i If Europeiske Reiseforsikring og Arne Voll i Gjensidige gir råd om hvordan man kan unngå tyveri på ferie, blant anna ved å vurdere hva en faktisk trenger å ta med seg, bruke safe på hotellrommet, og være forsiktig med å vise offentlig at man har penger.

Nordmenn har ofte med seg store verdier når de ferierer i utlandet, og kan virke som en magnet på kriminelle.

Mange vil ha på seg den dyre klokka og fine smykker når de skal ut og spise i Roma, og mobiltelefonen blir liggende i strandveska når man skal bade i Barcelona.

– Når vi reiser på ferie til utlandet, pakker vi med oss altfor mye ting. Da blir det ofte ikke plass til sunn fornuft. Det er mange nordmenn som ser ut som en vandrende minibank når de er ute og reiser, sier reiselivsekspert og journalist Odd Roar Lange.

Totalt ble det i fjor meldt inn 131.000 skader til en verdi av 438 millioner kroner som skyldes tyveri eller tap av reisegods til forsikringsbransjen, viser tall fra Finans Norge.

– De som vil lure oss, er veldig kreative, sier Odd Roar Lange. Han ber folk tenke seg om på ferien. Foto: Annabelle Kårvåg Sørensen / NRK

– Vi får dekka dumskapen

Mobiler, dyre klokker og smykker er blant tingene som forsvinner på reise. Lange mener vi tar med uvaner hjemmefra når vi reiser på ferie.

– Vi kan legge fra oss telefonen ved kafébordet når vi går bort for å handle litt mer kaffe. Å legge fra seg 10 000 -12 000 på et kafébord, som er verdien på en telefon, er å be om få juling.

Reiselivseksperten mener nordmenn er lette å distrahere, lette å lure og ber folk være mer forsiktige og observante.

– Vi har nok litt for gode reiseforsikringsvilkår i Norge, som gjør at selv om vi gjør denne dumskapen, så får vi det dekka.

– Jeg sier takk til Odd Roar på vegne fra forsikringsbransjen for ja, vi har veldig gode dekninger på reiseforsikring i Norge. Likevel må man også gjøre det man kan for å unngå tyveri, sier Sigmund Clementz, som er pressesjef i If Europeiske Reiseforsikring.

– Å vise at man er norsk på ferie, er å vise at man er interessant for kriminelle, sier Sigmund Clementz i If. Foto: Pressefoto

– Svindel dekkes ikke på forsikring, men tyveri er blant de vanligste skadehendelsene vi får inn på reiseforsikringen, og de skjer ofte i storbyer og på strandferie, sier Clementz.

Han er helt enig med Odd Roar Lange i at nordeuropeiske turister blir et lett mål, og det å vise at man er norsk er å gjøre at kriminelle svindlere blir interessert.

Tips og triks for å unngå tyveri Sigmund Clementz i If Europeiske Reiseforsikring sine råd for å unngå tyveri i sommerferien: Ta en vurdering på hva du trenger å ta med deg på ferie. Er det nødvendig å gå rundt med dyre klokker og smykker?

Når man kommer frem til hotellet er der lurt å bruke safe på rommet. Husk likevel på å lukke verandadøren når du går for å spise frokost. Spesielt hvis du bor i første etasje.

Norske pass er verdt mye, og er salgsvare på det svarte markedet. Pass godt på det.

Ta med minst mulig på stranda, og ikke gå fra tingene dine.

Det er lurt å ha vesker på innsiden av klærne med pass og verdisaker. Tenk på hvor du har mobiltelefonen på kroppen. Ha den aldri i baklomma.

Sørg for å ikke åpne håndvesken unødvendig. Spesielt i køer. Tips og råd fra Arne Voll i Gjensidige: La aldri bagasje, sekker eller vesker stå uten tilsyn.

Lås verdisaker inn i safen på hotellrommet. Ta kun med det nødvendigste ut.

Vær forsiktig med å vise offentlig at du har med deg kostbart utstyr, klokker og smykker.

Ta aldri med deg mer enn et kredittkort når du skal ut å spise eller handle.

Ikke gjør så mye ut av det at du er fra Norge. La ryggsekker med norsk flagg ligge igjen hjemme.

Pass ekstra godt på tingene når det er store menneskemengder og stor trengsel.

Sjekk at reiseforsikringen er ok før ferien starter.

Barcelona i Spania er blant byene som er tyveriutsatte. Foto: Joan Mateu / AP

Flere tilfeller de siste månedene

Svindel og det at man «bare» glemmer igjen noe et sted dekkes ikke av forsikringen, men forsikringsselskapene får inn mange henvendelser om tyveri.

– Bare i løpet av de siste sommermånedene har Gjensidige fått melding om flere tilfeller av ran og tyveri av nordmenn på ferie i utlandet, sier Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

– Mange opererer i team og er flere sammen. Samtidig er noen av tyvene så utspekulert at de nesten kan trylle, sier Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Han advarer samtidig om at disse er lurere og frekkere enn noen gang. Spesielt mange tilfeller er meldt fra storbyene Barcelona, Roma og Paris.

– De fleste tyveriene skjer når man ferdes på offentlig steder hvor det er mye trengsel. Vær derfor ekstra på vakt på busser, togstasjoner, markeder og under restaurant- og kafébesøk. Mange opererer i lag og er flere sammen, sier Voll.

– Med tanke på hvor avhengig mange er av mobilen, er mange veldig uforsiktige med hvor de oppbevarer den.

Så hvis du leser denne saka mens du sitter ved et kafébord i varmere strøk – pass på hvor du legger den fra deg :)