– Det er råttent, sier den 78 år gamle damen om måten hun ble svindlet på sist uke.

Hun ble ringt opp av en kvinne med rogalandsdialekt, som sa hun var fra politiet i Oslo. Kvinnen spurte først om 78-åringen kjente en som het «Mohad Sah».

– Jeg sa nei, og fikk til svar at han hadde svindlet flere, blant annet meg for 40.000 kroner. Jeg kunne ikke skjønne det og sa det var flaks at jeg hadde tatt telefonen, for jeg pleier normalt ikke å ta den hvis det er ukjent nummer.

«Vi skal klare å ordne dette», sa «politidamen».

Telefonsamtalen mellom 78-åringen og «politikvinnen» varte i åtte timer.

I løpet av denne tiden ble kontoene til 78-åringen tømt for over 700.000 kroner.

– De tok alt. Det er flaut, sier damen, som ønsker å være anonym.

Hun vil likevel fortelle slik at andre kan bli advart. Hun har også fortalt sin historie til Agderposten.

– Var veldig hyggelig

78-åringen forteller at hun fikk beskjed om å holde seg på telefonen mens «politiet» jobbet, og ikke svare hvis hun ble oppringt eller fikk meldinger av andre, fordi det kunne være svindlerne.

– Det ringte to ganger, og begge gangene sa hun «du må ikke ta den!». Jeg fikk beskjed om å la den ligge på bordet med høyttaler på, men jeg kunne lese og strikke og gjøre håndarbeid.

«Politikvinnen» fortalte også at hun hadde vært utegående politi i 26 år, men nå jobbet inne med etterforskning.

Og hun fortalte at hun pleide å feriere i Mandal og hadde kjennskap til området 78-åringen bor i.

– Hun var veldig hyggelig. Så kunne hun si «nå ringer teknikeren, et øyeblikk så er jeg tilbake igjen». Så kunne det være stille en stund, før hun spurte «er du der fortsatt. Ja, du er tålmodig». Sånn holdt hun på.

Kvinnen fra Arendal satt på telefonen med det hun trodde var politiet i flere timer. På samme tid ble kontoene hennes tømt. Foto: Miriam Grov / NRK

– Jeg kom inn i en slags boble

78-åringen fikk etter hvert beskjed om å gi fra seg passordet til nettbanken og engangskoden til nettbankbrikken.

– «Ja, nå er vi nesten klare. Men vi trenger en kode til ...», forteller 78-åringen, som ikke en eneste gang i løpet av ettermiddagen trodde hun ble lurt.

Til sammen ga hun fra seg koden ti ganger.

– Det er så flaut, for jeg vet vi ikke skal gi fra oss koden. Jeg får stadig meldinger fra banken om det, men hun var fra politiet og ville hjelpe. Jeg kom i en slags boble.

NRK forklarer Slik sikrer du deg mot svindel Bla videre Se nøye på e-poster og SMS-er du får. Ta en kritisk vurdering av e-posten/SMS-en og sjekk avsender. Tenk over om dette kan være riktig. Sunn skepsis er aldri feil. Sammenlign avsenders adresse med tidligere ekte e-poster og SMS-er. Se spesielt etter falsk avsenderadresse, dårlig språk og stavefeil. De kriminelle blir stadig flinkere til å etterligne. Vær særlig oppmerksom hvis du i en e-post/SMS blir bedt om å oppgi sensitive opplysninger som kontonummer eller sikkerhetskoder som BankID. Ikke åpne vedlegg fra ukjente og klikk ikke på lenker ukritisk. Skriv heller inn internettadresser i nettleseren selv. Spesielt på mobil kan det være fristende og klikke på en lenke i farten, ikke gjør det. Er du i tvil, dobbeltsjekk med den riktige avsenderen på for eksempel Skatteetaten.no eller ring Skatteetaten på 800 80 000. Forrige kort Neste kort

– Massiv økning i svindler .

Avdelingsleder for Financial Cyber Crime (FC3) i DNB, Sebastian Claydon Takle, forteller om en massiv økning i svindler.

– Flere kriminelle aktører i både Norge og utlandet har fått øynene opp for at dette er en lukrativ måte å skaffe penger på, med relativt lav risiko.

Han sier phishing har vært særlig mye brukt siden 2021 og at denne metoden siden har økt med 550 prosent.

Svindelekspert i Nordea, Ida Marie Holm, sier de har en dobling i svindelsaker fra 2020 til 2022. Phishing dominerer.

Hun forteller at svindlere bruker SMS, e-post, telefon og sosiale medier. De spiller på frykt, tillit og hastverk.

– De utgir seg for å være fra banken din, et kjent selskap, politiet eller å være en venn og dikter opp historier for å få tak i BankID eller kortinformasjon.

Phishing Ekspandér faktaboks Phishing er en form for sosial manipulering hvor en angriper forsøker å lure noen til å utføre en handling.

Manipulasjonsforsøk kan for eksempel skje ved å åpne et e-postvedlegg, klikke på en lenke i en SMS eller betale en falsk regning.

Angriperen fremstår ofte som en reell virksomhet. Dette kan være offentlige etater, finansinstitusjoner eller butikker.

Forsøkene på manipulering kan være knyttet til frykt, tillit, fristelser, tidspress samt faste eller oppdukkende hendelser som for eksempel jul, tidspunkt for skatteutbetalinger, pandemi, krigsutbrudd etc.

Via lenker kan angriperen be om brukernavn, koder og passord, og videre benytte disse for eksempel til å stjele konfidensielle opplysninger. Les mer om phishing og hvordan beskytte seg mot det på nettvett.no.

Sparebank 1 har hatt 176 svindelsaker fra februar i fjor til februar i år og det er en klar overvekt av eldre som blir svindlet.

73 av sakene handler om såkalt vishing-svindel, hvor banken er misbrukt.

– De utgir seg for å være våre rådgivere eller fra sikkerhetsavdelingen vår, sier leder for Antisvindel Anna Rønning.

Sparebank 1 har også 70 registrerte tilfeller lik den kvinnen fra Arendal opplevde, hvor svindlere utgir seg for å være politi, skatteetaten eller lignende.

Ikke del BankID

78-åringen er kunde i Sparebanken Sør, hvor Åsmund Myklevoll er ansvarlig for digital sikkerhet.

Han sier de opplever at minst én kunde i uka blir svindlet.

Og de har hatt høyere summer enn det 78-åringen ble svindlet for.

Myklevoll understreker at BankID er personlig, og at ingen andre enn brukeren skal ha tilgang på disse kodene.

– Det er ingen legitime grunner til at politiet, banken din, Skatteetaten, namsmannen eller noen vil be om BankID-kodene. Ber noen om kodene, er det svindel, sier han.

Åsmund Myklevoll har ansvar for digital sikkerhet i Sparebanken Sør forteller om svært manipulative svindlere. Foto: Morten Krogstad / Morten Krogstad

Pengene tilbake

78-åringen fikk beskjed av «politikvinnen» om å skru av telefonen og ikke skru den på igjen før dagen etter.

Da ringte banken og sa hun var blitt svindlet.

– Banken hadde prøvd å ringe meg på grunn av uvanlig aktivitet dagen før, men jeg fikk jo ikke ta telefonen.

Hun har fått beskjed fra banken om at hun kommer til å få dekket tapet.

Nå ber hun folk om å være oppmerksomme.

– Det virker kanskje rart for de som ikke har opplevd det, men kvinnen var så hyggelig. I ettertid skjønner jeg ikke at jeg kunne bli så lurt. Jeg begriper det ikke!, sier 78-åringen.

78-åringens datter Irene Pedersen sier mora normalt ikke er lettlurt. Hun mener hun ble manipulert og kneblet psykisk.

– De som sier de ikke forstår hvorfor hun gjorde som hun gjorde, klarer ikke å sette seg inn hvordan det måtte være å sitte alene hjemme og få beskjeden «nå blir du ranet for alt du har, men vi skal hjelpe deg». Og det er en politidame som ringer.