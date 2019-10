Poengdeling i Kristiansund

Rosenborg ledet to ganger borte mot Kristiansund i eliteserien lørdag, men KBK utlignet begge gangene. Det ble med andre ord en spennende kamp for publikumet på en fullsatt stadion i Kristiansund. 4444 tilskuere løste billett til kampen. Resultatet ble til slutt 2–2 i den første kampen i 25. serierunde og poengdeling på Kristiansund stadion. Torgil Øwre Gjertsen og Christophe Psyché scoret for hjemmelaget. Dette var Psyché sin sjuende scoring for sesongen. Forsvarsspilleren hadde bare vært to minutter på banen.

Kristiansund-trener Christian Michelsen var godt fornøyd med 2-2.

– Vi spilte en god førsteomgang og svir av enormt med krefter. Vi klarte ikke å holde den intensiteten i hele 90 minutter. Vi var heldig med en del innbyttere. Det førte til at vi fikk et par dødballsituasjoner som til slutt avgjorde det, sa Michelsen etter kampen.

27. oktober skal Kristiansund møte Viking.