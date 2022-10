PFU: NRK brøt god presseskikk i artikkel om sogneprest

Klagen gjelder en artikkel i NRK om en sogneprest som mener kvinner ikke bør få være prester. I artikkelens URL-felt skrev NRK at sognepresten «nektar å samarbeide» med kvinnelige prester. Formuleringen i URL-feltet ble artikkelens tittel når den ble delt i sosiale medier. I selve artikkelen var tittelen «Seier nei til kvinneprestar (…)».

Klager er den omtalte sognepresten. Han opplyser at det er feil at han ikke vil samarbeide med kvinnelige prester. Han har aldri sagt dette, og tittelen var derfor uriktig, understreker klager. Klager opplyser også at NRK har sitert ham til tross for at han tydelig uttrykte at han ikke ville stille til intervju. Den feilaktige tittelen, sitatene og artikkelen for øvrig gjør at hans meninger fremstår annerledes enn de faktisk er, argumenterer klager.

NRK opplyser at formuleringen «nektar å samarbeide» bare ble brukt i URL-feltet, og at selve artikkelen var riktig. Redaksjonen endret URL-tittelen ca. tre timer etter at klager tok kontakt og rettet slik feilen så raskt som mulig, i tråd med Vær Varsom-plakatens (VVP) 4.13, argumenterer NRK. Når det gjelder sitatene, fremholder NRK at det var naturlig å referere klagers svar om at han ikke ville kommentere saken. NRK understreker at saken gjelder klagers offentlige rolle som prest. Videre opplyser NRK at artikkelen ble til i kjølvannet av et portrettintervju i Sunnmørsposten, der det kom frem at klager er imot kvinnelig prestetjeneste.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) understreker at klager måtte akseptere omtale av sine standpunkter som sogneprest.

PFU merker seg at klager ikke ville kommentere saken, og at NRK gjenga dette. PFU merker seg også at NRK i tillegg gjenga en kort begrunnelse for hvorfor klager ikke ville la seg intervjue, nærmere bestemt at han ønsket ro rundt sine standpunkter, og at journalisters ønske om konflikt fikk stå for deres egen regning.

Kilder skal være trygge på at de kan ha kontakt og dialog med mediene uten at det som skjer utenfor intervjusituasjon publiseres. Det er pressens ansvar å klargjøre premissene for kontakten, jf. VVP 3.3.

Utvalget forstår at klager reagerer på at hans svar ble gjengitt utover at han ikke ville kommentere saken. Imidlertid kan sitatene også sees som del av klagers avslag om intervju, som NRK var i sin rett til å gjengi. Slik PFU ser det, er det begrenset hvor rammende det publiserte fremstår, og utvalget påpeker at saken gjaldt klagers offentlige rolle som sogneprest. PFU ser at NRK kunne vært tydeligere i kontakten med klager, men faller etter en samlet vurdering ned på at redaksjonen ikke har brutt god presseskikk på VVP 3.3.

PFU reagerer derimot på tittelbruken. Tittelen var korrekt i selve artikkelen, men NRK hadde ikke dekning for å skrive at klager nekter å samarbeide med kvinnelige prester, slik tittelen uttrykte ved deling i sosiale medier. PFU påpeker at det er vesensforskjell mellom å nekte å samarbeide med sine kollegaer og ha et teologisk standpunkt om at kvinner ikke burde være prester. Førstnevnte kan i tillegg ha betydning for ansettelsesforholdet, og utvalget forstår at klager opplevde det som et overtramp at den feilaktige tittelen ble spredt på Facebook.



Det var positivt at NRK rettet feilen da klager sa ifra, jf. VVP 4.13, men rettelsen veier ikke opp for det presseetiske overtrampet, jf. VVP 4.4, om å ha dekning for titler.



NRK har brutt god presseskikk på punkt 4.4 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 26. oktober 2022

Anne Weider Aasen,

Jonas Stein, Ellen Ophaug, Nina Fjeldheim,

Ingrid Rosendorf Joys, Gunnar Kagge, Tove Lie