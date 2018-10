Penger til Romsdalsmuseet

Kulturrådet har delt ut 51,2 millioner kroner til utviklingsprosjekter i museer over hele landet. I Møre og Romsdal er det kun stiftelsen Romsdalsmuseet som får bevilget penger. Over tre år får de 903 000 kroner for prosjektet «Fogderifylket – et forestilt fellesskap? Identitet i et grenseland».

Over tre år skal Kulturrådets museumsprogrammer utvikle og heve arbeidet som gjøres i museene i Norge på digitalisering, forskning og hvilken rolle museene tar i samfunnet.