Peiponen forlater Molde

Den finske forsvarsspilleren Roni Peiponen er ferdig i Molde. 20-åringen har signert for HJK Helsinki i hjemlandet, melder Molde på sine nettsider. Peiponen kom til Molde fra HJK for to år siden og signerte da en kontrakt ut 2019-sesongen. Siden har han vært på utlån i Åsane og HJK, som han nå vender permanent tilbake til.