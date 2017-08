Overtidsscoring fra Papazoglou reddet AaFK

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Greske Athanassios Papazoglou ble hentet tidligere i sommer og søndag scoret han sitt andre mål på to kamper. Det ble redningen for et AaFK som lenge var på vei mot sitt fjerde tap på fem kamper.

– Vi må finne ut av hvorfor vi ikke kommer godt nok i gang fra start, for det ødelegger veldig mye for oss. Heldigvis evnet vi å roe oss ned og komme inn i kampen igjen. Vi fikk bikket det mer og mer vår vei, og fikk til slutt et fortjent mål, sier AaFK-trener, Trond Fredriksen.

Viking har vunnet i Ålesund de tre siste gangene lagene har møttes på høyeste nivå, og lenge så det ut til at de skulle lykkes også denne gangen.

Både Sogndal og Kristiansund tapte poeng denne runden, og det vil være et skuffet Viking-lag som reiser hjem til Rogaland med kun ett poeng.

Tidlig Høiland-scoring

SCORING: Her har Tommy Høiland akkurat gitt Viking ledelsen 1–0 over AaFK. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Tommy Høiland har fått en god start på Viking-karrieren, og i sin andre kamp i den mørkeblå drakten satt spissen inn sitt andre mål. AaFK er laget i Eliteserien som oftest ligger under, og etter tolv minutter fant André Danielsens innlegg Høiland på bakerste stolpe. Der gjorde spissen ingen feil da han nikket ballen inn bak Andreas Lie.

I forrige runde ble Mustafa «Mos» Abdellaoue benket, før han kom inn og reddet AaFK. Denne gangen var lagets toppscorer tilbake i startoppstillingen, men det skulle ta 42 minutter før han og AaFK klarte å produsere en stor målsjanse.

I minuttene før pause eksploderte hjemmelaget plutselig, og både Mos og Vebjørn Hoff satt Iven Austbø i Viking-buret på prøve. Det var derimot Viking som gikk til pause med en 1–0 ledelse.

Burde vært utvist?

Ti minutter ut i andre omgang skulle kanskje Viking blitt redusert til ti mann. Ross Jenkins, som allerede hadde ett gult kort, taklet Daniel Gretarsson, men dommeren valgte å holde kortet i lommen. Dermed fortsatte kampen med elleve mot elleve spillere.

De 5480 tilskuerne på Color Line Stadion lengtet etter utligningen, men til tross for et tidsvis stort press i andre omgang, så det lenge ikke ut til at AaFK skulle få hull på byllen.

Til slutt lykkes imidlertid den nyinnkjøpte grekeren. Et innlegg ble headet tilbake inn i feltet og den høyreiste spissen satt pannebrasken til og sørget for poengdeling.

– Det butter litt imot nå, men vi har vist over tid at vi er et godt fotballag. I andre omgang viser vi at vi kan å spille fotball og skape sjanser, også må vi score flere mål for å vinne. , konkluderer Trond Fredriksen.