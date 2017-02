Overtar Trondheim for Ålesund?

AMK-sentralen i Trondheim kan komme til å overta ansvaret for ambulansehelikopteret i Ålesund og for ambulanseflyet på Vigra. Ei sentral gruppe anbefaler at koordineringen av helikoptrene skal gjøres fra en sentral i hver helseregion og den anbefaler at det blir Trondheim for Helse Midt Norge, skriver Sunnmørsposten. (krever innlogging) Spørsmålet blir endelig avgjort i løpet av året.