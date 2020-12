Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I Ålesund ble det i slutten av oktober født seks valper av blandingshunden Alaska Husky.

Etter åtte uker, rett før jul, ble valpene levert til nye eiere. Nye eiere som nærmest har kjempet for å få seg en valp.

Tone Eriksen ante ikke at responsen skulle bli så stor da hun la ut valpene til salgs.

– Den første valpen var jo solgt én time etter at jeg la ut annonsen. Og pågangen var veldig stor. Spesielt etter en måned, men da var alle solgt. Jeg kunne solgt tre eller fire kull med valper, sier hun.

Noen skal ha bydd flere tusen kroner over prisen for en av valpene. Eriksen endret derimot ikke prisen.

STOR PÅGANG: Tone Eriksen fikk solgt alle valpene sine med en gang. Noen bydde flere tusen kroner for én av valpene. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Nesten 50.000 hunder registrert i år

I år har rekordmange ønsket og kjøpt seg hund. Allerede i mai, så man at etterspørselen var stor.

Ved utgangen av november var det registrert over 44.000 nye hunder i 2020. Dette er en økning på sju prosent sammenlignet med i fjor.

Gudbrand Vatn i DyreID sier veksten er unormal, men at de har sett det før.

– Vi så den samme trenden i kjølvannet av finanskrisen i 2008. For oss indikerer dette at i usikre tider søker vi det nære og trygge, et nytt firbent familiemedlem er et resultat av denne søken, sier han.

BLANDINGSHUND: Alaska Husky er en blandingshund. På søketoppen til Finn.no er blandingshund og Chihuahua på topp, etter det kommer Pomeranien, Husky og Schæfer. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Chihuahua blant de mest populære

Hjemme hos Tone Kristin Strand i Brusdalen i Ålesund tripper fire små skapninger på 400 gram bortover gulvet. For to uker siden la hun ut annonsen. Det tok ikke lang tid før første valp var reservert.

– Bare ett minutt etter jeg la ut annonsen var det flere som skrev. Og opptil ti om dagen, sier Strand, som har Chihuahua-valper.

Det er det andre kullet hennes i år. Hun sier at hun ser den økte pågangen i sammenheng med korona.

– Det er i hvert fall ei som har skrevet at hun har blitt permittert fra jobben og har masse tid, sier Strand.

MER GOD TID: Tone Kristin Strand har Chihuahua-valper som er leveringsklare i 2021. Hun opplever pågang og tror koronaviruset er en årsak til den økte etterspørselen. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Dobling av «ønskes kjøpt» annonser

Totalt har over 2 millioner søkt etter alt som er valpe- og hunderelatert på Finn.no. Året før var søket på nesten 1,8 millioner.

Det er altså 200.000 flere søk på hund og valp i år enn året før. Også annonsene har økt.

– I fjor var det cirka 2500 annonser der hund ønskes kjøpt, og vi ser en dobling av dette tallet i 2020, sier kommunikasjonsrådgiver i Finn, Linda Glomlien.

I 2020 er det cirka 5000 som har lagt ut annonse der de ønsker å kjøpe hund.

– Så det forteller oss at det rett og slett er for få hunder til salgs dette året. Det er større etterspørsel enn det er tilbud nå, sier hun.

I diagrammet kan du se hvor mange som har søkt på valp og hund i 2019 og 2020.

Glomlien sier søketoppen på hund var i april og mai. Det er likevel ikke slik at hund er det vi har søkt mest på Finn torget.

– Der er det ordet sofa som regjerer på toppen som mest brukte søkeord, sier hun.

Søketoppen på Finn i 2020 Ekspandér faktaboks Sofa

Sykkel

Hagemøbler

Spisebord

Rolex

Kommode

TV

Skrivebord

Småbruk

Seng

Kjøkken

Louis Vuitton

Hund Kilde: Finn.no

SOFA: Ordet sofa, sykkel, hagemøbler og ting til hjemmet er det vi har søkt mest på, men ikke langt bak ligger hund. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Dyreorganisasjoner bekymret over utviklingen

Rådet for psykisk helse sa i mai at det har flere positive helseeffekter å skaffe seg hund. Men det er ikke alle som er like positive til utviklingen.

Foreningen for omplassering av dyr sa i april at de fryktet at «useriøse» kjøpere ville ende opp med valper – for så å kvitte seg med dem. Også dyrebeskyttelsen er bekymret for utviklingen. I vår opplevde organisasjonen stor pågang fra alle som ønsket seg kjæledyr.

– Det er veldig stor etterspørsel etter valper, og det gjør jo at det faktisk er for få hunder i Norge. Man kniver til og med for en blandingshund, som er et resultat av en tjuvparring, sier Åshild Roaldseth i Dyrebeskyttelsen Norge.

VALPER: Valpene ble født i slutten av november og er ikke leveringsklare før midten av januar. Eier Tone Kristin Strand har allerede opplevd stor pågang etter at annonsen ble lagt ut for to uker siden. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Hun sier dette skaper et veldig uheldig marked for smuglerhunder.

– Man vet jo det at når det er stor etterspørsel, blir det smugling.

I november meldte mattilsynet at de har opplevd økt beslag av smuglerhunder under koronakrisen.