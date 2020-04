Enorm økning i valpeforespørsler: – Det er vår største frykt

Hos hundeoppdretter Ellen Brekke i Skiptvet løper seks små labrador-valper rundt på tunet. To dager etter at de ble lagt ut hos Norsk Retrieverklubb, var de solgt.

– I mars og april har det tatt helt av. Jeg har hatt noen kull opp gjennom årene, men makan til etterspørsel har jeg ikke vært borti. Det er langt over normalt, forteller Brekke til NRK.

NRK har vært i kontakt med flere hundeoppdrettere som har merket en drastisk oppgang etter koronautbruddet i starten av mars.

LABRADOR-OPPDRETT: Ellen Brekke driver kennelprocordia. I årets kull har hun tre tisper og tre hanner. Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

Noen av dem mottar opptil 40 henvendelser daglig, selv om hundene allerede er reservert.

– Det er mange som tenker at det passer akkurat slik situasjonen er nå. Det er problematisk hvis du da ikke er motivert for det når alt går tilbake til normalen, forteller Brekke.

Det er akkurat disse kjøperne oppdretterne vil unngå, og Foreningen for omplassering av dyr (FOD) frykter.

– Det er forferdelig trist

På gården til FOD kommer hunder som ikke lengre kan være hos eierne sine.

Styreleder i FOD, Tess Erngren, er redd for at økningen i forespørsler vil gi dem enda flere hunder når jobb- og skolehverdagen kommer tilbake.

– Det er vår største frykt, og noe vi forventer og forbereder oss på at kommer til å skje, for det er dessverre ikke sånn at alle oppdrettere er så seriøse at de ikke sjekker disse henvendelsene godt nok, sier Erngren til NRK og legger til:

– Det er altfor mange oppdrettere som avler kun for å tjene penger, og de får i større grad solgt nå. Da kommer de valpene med stor sannsynlighet til å ende opp hos oss på FOD-gården. Det er forferdelig trist.

FORBEREDT: Tess Erngren er styreleder i FOD og hundepsykolog. De er forberedt på å finn et økt antall hunder i tiden som kommer. Foto: GOODDOG

Brekke, og flere av oppdretterne NRK har vært i kontakt med, forteller at de fort merker om kjøperne er «useriøse».

Hun har som regel ett kull per år, og sier hun ikke driver for å tjene penger, men av interesse.

Brekke har klare rutiner og sjekklister for kjøperne.

– Jeg merker det på spørsmålsstillingen. Vi har flere som spør: «Har du en brun en klar? Tispe eller hannhund – samme det». Da blir en mer på vakt, forteller hun.

– Enormt ansvar

Erngren forteller at hunder krever et enormt ansvar, og ikke er noe for hvem som helst.

– I femten års tid må hunden være førsteprioritet i familien, og ikke være en morsom leke fordi folk kjeder seg nå. Når vi mottar hunder gjelder det i aller største grad at folk ikke forstår ansvaret, sier hun.

Hun har klare råd til hva du må ha tenkt gjennom dersom du ønsker at du eller familien din skal få seg en hund.

GOD PLASS: På kennelen i Skiptvet har Labradorene flere gårder de kan løpe rundt i. Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

– Du må ha et forutsigbart liv langt frem i dag. Det koster penger og oppmerksomhet. Du skal aldri få deg hund, med mindre du har tenkt på det i lang tid og planlagt veien tydelig fremover, forklarer hun og fortsetter:

– Hvis du er helt sikker på at du har hva som trengs for å få deg hund, ta kontakt med oss på FOD-gården, vi har mange hunder som drømmer om et kjærlig hjem, sier Erngren.

Det ønsker ikke Brekke at du skal gjøre med henne. Hvert fall ikke akkurat nå.

– Det hjelper ikke så mye å sette på reservert, men disse her er solgt, sier Brekke om labradorene og ler.