Ottar Befring er død

Tidligere fylkesmann og Arbeiderparti-politiker Ottar Befring er død, 84 år gammel. Det melder Romsdals Budstikke. Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Per Vidar Kjølmoen, sier til avisa at dette var en trist beskjed å få, og at Ottar Befring har satt spor etter seg.