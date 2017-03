Østlandsk entreprenør «lurt» av sunnmøring i bilhandel

Det var våren 2016 at sunnmøringen satte inn en annonse på Finn.no med en kraftplugg av en bil. Bilen hadde en totalvekt på 19 tonn og en motor på 310 hestekrefter. Kjøretøyet skulle være ypperlig til berging, til noen som driver med kjøp og salg av biler, traktorer og maskiner hette det i salgsannonsen.

Mannen som fikk tilslaget driver entreprenørvirksomhet på østlandet. Selv om det angivelig skulle være en interessent i Nord-Norge som var villig til å gi 200.000 kroner, skulle østlendingen få bilen for 190.000,- fremgår det av dommen fra Sunnmøre tingrett.

Kjøpte bil «som den er»

Entreprenøren kjørte med bil helt fra Østlandet til Sunnmøre. Da hadde han allerede signert kjøpekontrakten hvor det fremgikk at bilen skulle kjøpes «som den er». Østlendingen, med fagbrev som bilmekaniker, oppdaget straks at det var sprekker i bremseskivene foran, og ble enig om et prisavslag på 3000 kroner.

Men det var under kjøreturen hjem de store problemene åpenbarte seg. Etter en kjøretur til nabobygda kjente østlendingen en påfallende lukt. Han undersøkte bremseskivene og oppdaget at de var rødglødende. Han fant ut at det ikke var forsvarlig å fortsette kjøreturen til østlandet, og returnerte til kjøpsstedet. Da han kom dit oppdaget han også at det ikke fantes luft i bremsene.

Krevde kjøpet hevet

Kjøperen oppnådde ikke kontakt med selgeren, men satte fra seg den kraftige bilen og kjørte hjem til østlandet med sin egen private bil, som etter planen skulle fraktes hjem på lasteplanet av den kraftige bilen.

Kjøperen sendte så e-post til selgeren med krav om heving av kjøpet, mens selgeren sto på sitt med beskjed om at han holdt seg til inngått kontrakt. Senere kom advokater inn i bildet og saken endte til slutt i retten.

Sunnmøre tingrett fastslår at selv om bilen er solgt «som den er», foreligger det mangel når bilen er i vesentlig dårligere stand enn det kjøperen hadde grunn til å regne med etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers.

– Vesentlig kontraktsbrudd

Sentralt her er tilstanden på håndbrekket, som i kontrakten ble oppgitt til å ha et «slakk», mens kjøperen hevdet at dette ikke fungerte i det hele tatt. I retten var også prisavslaget på 3000 kroner diskutert.

Retten kom imidlertid til at bremsesvikten på bilen var så omfattende at det utgjorde et vesentlig kontraktsbrudd. I tillegg anfører retten at det er påfallende at kjøperen oppdaget alvorlig bremsesvikt, mens selgeren hevder at han ikke har oppdaget noe slikt i hele sin eiertid.

Sunnmøre tingrett har vedtatt at selgeren må betale tilbake hele kjøpssummen, med renter innen to uker. I tillegg må selgeren betale erstatning på nesten 4000 kroner til kjøperen. Ikke nok med det: Selgeren må også betale kjøperens advokatutgifter på over 97.000,- kroner.