Østigård kan være klar for Brighton

Leo Skiri Østigård skal være på vei til Brighton for å signere kontrakt med premier league-klubben. Hans far, Even Østigård, bekrefter til Nettavisen at sønnen har satt seg på flyet til den engelske byen. – Jeg kan bekrefte at han er på vei til Brighton for å signere. Overgangen er mer eller mindre klar. Han reiste over for å signere i ettermiddag, sier Even Østigård til nettavisen