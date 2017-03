Det har stormet litt rundt Ålesund kommune og den nye konferansefestivalen The North West den siste uka. Men torsdag kommer Region Ålesund med en støtteerklæring til festivalplanene.

Ordførerne i Giske, Skodje, Ålesund, Haram, Sula, Sandøy og Ørskog stiller seg alle bak arbeidet som er gjort med festivalen så langt. I en pressemelding understreker de at alle er enige om at prosjektledelsen for The North West skal ligge i Ålesund.

De skriver at festivalen vil være kortere og geografisk begrenset det første året, men at den i 2018 kan strekke seg over lengre tid og ha arrangement i flere av kommunene.

«The North West skal bygge stolthet, samarbeid og identitet blant oss som lever her og har også som mål å bygge regionen vår som et attraktivt og naturlig sted å slå rot», uttrykkes det i pressemeldingen som samtlige ordførere har skrevet under på. Festivalen skal arrangeres fra 5–7 oktober i år.

Tidligere i uka ble det klart at The North West skal opp i kontrollutvalget i Ålesund. Bakgrunnen for det er at flere mener kommunen har brutt innkjøpsloven i forbindelse med festivalen.