Opplever et veldig ubehag

Nestleder i AUF, Astrid Hoem, som overlevde terrorangrepet på Utøya, sier hun opplever et veldig ubehag av å høre at mannen som trolig står bak angrepa på New Zealand har henta inspirasjon fra Anders Behring Breivik. Hun sier det viser hvor viktig det er å stå opp mot høyreekstrem ideologi og terrorisme.