New Zealand-terroren: Antatt gjerningsmann refererer til Breivik i manifest

Australias statsminister bekreftet fredag at den mistenkte gjerningsmannen etter terrorangrepene mot to moskéer i byen Christchurch på New Zealand, er «en australsk høyreekstrem, voldelig terrorist».

Ifølge medier på New Zealand er den mistenkte gjerningsmannen Brenton Tarrant. Han skal ha kommet til New Zealand for å planlegge og utføre angrepene. Ifølge Radio New Zealand er han pågrepet.

Politiet bekrefter at minst 49 mennesker er drept. Ytterligere 48 blir behandlet for skader etter terroren, ifølgje newzealandske medier.

Tre personer er pågrepet og én mann i slutten av 20-årene siktet for drap. Politiet ønsker foreløpig ikke å bekrefte om den drapssiktede er den antatte gjerningsmannen Brenton Tarrant.

Politiet vil heller ikke kommentere om det var samme gjerningsperson i begge moskeene.

En amatørvideo lagt ut på sosiale medier viser det som angivelig er pågripelsen av en av de mistenkte for terroren på New Zealand. Du trenger javascript for å se video. En amatørvideo lagt ut på sosiale medier viser det som angivelig er pågripelsen av en av de mistenkte for terroren på New Zealand.

Publiserte manifest

En video i sosiale medier viser det som angivelig er gjerningsmannen som utfører angrepet mens han filmer. Det har også blitt delt et manifest som angivelig er skrevet av gjerningsmannen.

I manifestet utdyper det som angivelig er Tarrant motivet for terrorangrepet. Ifølge australske medier ville han hevne seg etter flere terrorangrep i Europa.

Manifestet viser at skribenten var besatt av en nasjonalistisk voldelig motstand mot islam, skriver Sydney Morning Herald, som har lest det den antatte gjerningsmannen skal ha lagt ut.

Kartet viser hvor de to moskeene som ble angrepet ligger i den newzealandske byen Christchurch.

Referanser til Breivik

Den antatte gjerningsmannen referer til Anders Behring Breivik og hevder han har vært i kontakt med nordmannen. Han skriver også at han har fått støtte for sine planer av Breiviks støttespillere.

Videre skryter han av USAs president Donald Trump og kaller han et symbol på fornyet hvit identitet.

Den antatte gjerningsmannen skriver blant annet mye om voldtekter som skal være begått av britisk-pakistanske menn i Storbritannia. Han referer også mye til serbiske nasjonalister.

Skriveriene er et ekko av det Anders Behring Breivik skrev i sitt manifest, oppsummerer Sydney Morning Herald.

Minst 40 personer skal være drept og ytterligere 20 alvorlig skadd etter terrorangrepene mot to moskeer i Christchurch på New Zealand. Foto: Stringer . / Reuters

Analytiker: Helt tydelig en hvit nasjonalist

Sikkerhetsanalytiker Paul Buchanan sier til Radio New Zealand at han har lest det såkalte manifestet.

– Det er helt tydelig at mannen er en hvit nasjonalist, sier han.

Buchanan sier videre at terroristen trolig ikke var en enslig ulv, og at han kan ha hatt støttespillere i Christchurch.

Han mener også det er tydelig at gjerningsmannen enten har vært i militæret eller at han har fått opplæring av en med militær trening.

Rundt 30 mennesker skal ha blitt drept i et angrep mot Al Noor-moskeen i byen Christchurch på New Zealand fredag formiddag lokal tid. Foto: Stringer / Reuters

Den 28 år gamle mannen beskriver Australia som en slags europeisk utpost, som er politisk apatisk.

Den australske statsministeren Scott Morrison, som har blitt informert om det som står der, sier manifestet syder av hat.

Solberg: Må bekjempe ekstremisme

Statsminister Erna Solberg uttrykker sin medfølelse overfor de pårørende til de drepte etter terrorangrepene.

– Selv om det er på andre siden av jorda er det en sterk påminnelse om hvor viktig det er å bidra til å få ned spenninger, jobbe mot ekstremisme og ha solidaritet med hverandre når noe sånt skjer.

– Vi har fått vite at gjerningsmannen skal ha lagt ut et manifest på 40 sider, hva tenker du om det?

– Det gir dessverre assosiasjoner til en situasjon i Norge som er et av de verste punktene i vår tid. Det viser at det internasjonale arbeidet mot ekstremisme er ekstremt viktig.