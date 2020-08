Oppgang for møbelindustrien

Det går langt bedre for møbelindustrien nå enn i vår da koronapandemien slo til. Egil Sundet som er bransjesjef for møbel og interiør i Norsk Industri, sier ordretilgangen er god de første par månedene fremover. Den norske møbelindustrien som omsetter for i alt 10 milliarder kroner i året, ble hardt rammet da store deler av samfunnet ble stengt ned på grunn av koronaviruset.