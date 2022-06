Opna fødeavdelinga i Kristiansund i dag

I dag opna fødeavdelinga i Kristiansund, etter å ha vore stengt i over eit år på grunn av mangel på fagfolk. Mange hadde møtt opp i byen i dag for å feire opninga, blant anna grunnleggjaren av bunadsgeriljaen, som har kjempa for at fødeavdelinga skulle få opne igjen – Det er historisk, det er så godt, seier ho.