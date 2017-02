Ønsker ikke å ha med Frp

Møre og Romsdal Venstre foretrekker en regjering etter valget der Frp ikke er med. I en uttalelse som er sendt ut, gjør Møre og Romsdal Venstre det klart at partiet ønsker en regjering med KrF, Venstre og Høyre. Møre og Romsdal Venstre mener at en slik regjering vil være best egnet til å gjennomføre reformer som vil videreutvikle velferdsstaten og miljøet. Fylkespartiet mener også at Norge bør ta i mot flere kvoteflyktninger.