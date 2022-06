Bollestad om pride for barn: – Problematisk

Glitter og fargelegging, Fantorangen-besøk og Dragshow.

Dette er noe av det barn kan delta på under det nye barne-arrangementet Mini pride arrangert av Oslo pride.

Fredag gjestet KrF-leder Olaug Bollestad politisk kvarter. Hun er skeptisk til å «eksponere» barn for pride.

Vil ikke «pålegge barn holdninger»

– Jeg er utrolig opptatt av at vi skal snakke med ungene på ungenes premisser, for unger kan ha mange forskjellige følelser og tanker i forhold til kjønn. Derfor bør vi møte unger på deres premisser, sier Bollestad.

Foto: Marie Mayer / Oslo Pride

– Gjør ikke pride det, når de for eksempel henter inn Fantorangen?

– Unger må få lov til å være unger, og av og til har vi laget kjønnsrollene våre veldig smale. Jeg ønsker å gjøre ting på barnas premisser og deres modningsnivå. Og det å henvende seg til unger med voksne-utfordringer synes jeg er problematisk, svarer Bollestad til NRK.

– Hva er det du er redd for at ungene kan eksponeres for?

– Jeg mener at den veien må de få gå uten at vi skal pålegge de våre holdninger og våre meninger, svarer Bollestad.

I likhet med KrFs Kjell Ingolf Ropstad, skal ikke Bollestad gå i pride-parade i år.

UENIG: KrFs Kjell Inge Ropstad mener Pride bør ikke henvende seg mot barn, og sier Pride-markeringen er politisk. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Tidligere har Ropstad uttalt seg om at det er kritikkverdig med barn i pride, og at paraden ikke bør henvende seg til barn.

– Vanskelig å støtte

Reaksjonen kom etter at det ble kjent at Oslo-skolen skal ha egen fane under pride-paraden i Oslo 25. juni.

Han mener pride-markeringen er politisk.

Foto: Silvia De Giorgi / Oslo Pride

– På den ene siden er det en markering av at mennesker er like mye verdt og at ingen skal trakasseres for hvem de er, som det ikke er vanskelig å støtte opp om. Men det er også en politisk markering fra en organisasjon som løfter mange saker som jeg og KrF er sterkt uenig i, slikt som å åpne opp for surrogati og gjøre det lovlig å kjøpe sex, sier han.

Mener det handler om uvitenhet

Oslo pride-leder Inger Kristin Haugsevje tar avstand fra Ropstad sine påstander om at markeringen er politisk.

– Det vitner om at en ikke har satt seg godt nok inn i saken. Det stemmer at Oslo pride er en politisk arena, men vi er ikke en politisk organisasjon. Pride er heller ikke en ideologi. Og min erfaring er at de som ytrer det, selv har en politisk agenda, sier Haugsevje.

INVITERER: Oslo pride-leder Inger Kristin Haugsevje sier pride feiringen ikke er så ille som Bollestad og Ropstad skal ha det til. Foto: NRK

– Jeg tenker det handler litt om uvitenhet. Pride er kjempeviktig også for barn. Nettopp fordi det er viktig for barn å se mangfoldet som finnes av ulike skeive familier. Så er det viktig at vi også lager en arena som er tilpasset for barn, sier Haugsevje til NRK.

Inviterer KrF-toppene til pride-feiringen

– Hva tenker du om at Bollestad og Ropstad velger og ikke delta i markeringen?

– Det er jo hver enkelt person sitt personlig valg hvilke politiske markeringer de ønsker å delta på. Men jeg ønsker selvfølgelig å invitere både Bollestad og Ropstad til å Mini pride, den fine familie- og barnevennlige arenaen som vi har skapt. Og komme og se at det ikke er slik de antakeligvis forestiller seg, sier Haugsevje.

Foto: Oslo Pride

Men pride-paraden blir litt annerledes.

– Der får foreldrene bestemme selv hva barna skal være med på, akkurat som med 1. mai og 8. mars tog, sier Haugsevje.