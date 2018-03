Øker vågehvalkvoten

Fiskeriminister Per Sandberg har fastsatt en kvote på 1278 vågehval i 2018, skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding. Det innebærer en økning fra fjorårets kvote, som var på 999 vågehval. I fjor var det 11 fartøy som deltok og fangsten var på 423 dyr, den laveste på mange år, skriver de. Underområdene for Svalbard, Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen blir slått sammen til ett område, for å gjøre det enklere og mer fleksibelt for hvalfangerne. – Jeg håper kvotetallene og sammenslåingen av fangstområder vil danne et godt utgangspunkt for en god fangstsesong for hvalfangstnæringen, sier fiskeriministeren.